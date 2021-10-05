В Вооруженных силах Украины до конца года планируют подготовить 150 военнослужащих - внештатных инструкторов по обучению военных английскому языку. Об этом на днях сообщили на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины

Почему Западу не нужно вступление Украины в НАТО © пресс-служба президента Украины, скриншот видео "Радіо Свобода"

В семинаре приняли участие преподаватели учебных подразделений учреждений высшего образования Украины, в том числе готовящих офицеров и сержантов-разведчиков.

«В дальнейшем указанные инструкторы с января 2022 года начнут проводить занятия по изучению английского языка в воинских частях и органах военного управления. Это станет еще одним шагом вперед на пути к достижению ВС совместимости с вооруженными силами стран — членов НАТО и стран-партнеров», — говорится на сайте.

До конца 2021 года минобороны планирует подготовить 150 инструкторов для обучения служащих ВСУ английскому языку.

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский предположил, что Украина никогда не станет членом НАТО, потому что странам — членам Альянса на фоне собственных внутриблоковых проблем не нужен риск вооруженного столкновения с Россией.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что принятие Украины в НАТО стало бы пересечением «красной линии» для России.