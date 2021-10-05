Для будущих инструкторов языковой подготовки провели двухдневный семинар в учебном центре иностранных языков Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.
В семинаре приняли участие преподаватели учебных подразделений учреждений высшего образования Украины, в том числе готовящих офицеров и сержантов-разведчиков.
«В дальнейшем указанные инструкторы с января 2022 года начнут проводить занятия по изучению английского языка в воинских частях и органах военного управления. Это станет еще одним шагом вперед на пути к достижению ВС совместимости с вооруженными силами стран — членов НАТО и стран-партнеров», — говорится на сайте.
До конца 2021 года минобороны планирует подготовить 150 инструкторов для обучения служащих ВСУ английскому языку.
Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский предположил, что Украина никогда не станет членом НАТО, потому что странам — членам Альянса на фоне собственных внутриблоковых проблем не нужен риск вооруженного столкновения с Россией.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что принятие Украины в НАТО стало бы пересечением «красной линии» для России.