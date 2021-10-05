Сын украинского музыканта и продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Андрей рассказал, что получает угрозы от незнакомых людей. Такое заявление 13-летний мальчик сделал на днях в эфире программы «Зірковий шлях» на канале «Украина»

«С угрозами писали. Что меня найдут, убьют. Говорили: "Выходи, мы знаем, где ты живешь. В 23:00 на "Арсенальной" встречаемся, будь там", "На таблетках будешь жить, все ребра на место поставим"», — процитировал сообщения школьник.

В то же время сын музыканта заявил, что сетевых агрессоров не боится, понимая, что их угрозы — не более, чем слова.

Сейчас Андрей Потапенко учится в седьмом классе одной из киевских школ, занимается боксом, плаванием и футболом, а параллельно ведет социальные сети.

Мальчик — единственный сын продюсера Потапа, он родился в первом браке шоумена. В 2019 году Потапенко женился во второй раз на своей коллеге певице Насте Каменских, однако в этом союзе детей пока нет.