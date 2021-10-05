Президентская партия «Слуга народа» в одиночку не набирает достаточно голосов за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом депутат парламента от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале 5 октября

Ранее депутаты из фракции «Слуга народа» инициировали отставку Разумкова с поста спикера Рады и собрали с этой целью подписи. Решающее голосование состоится в Раде 7 октября.

Разумков и хитрые планы. Удержится ли спикер Рады на своем посту © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«У "Слуги народа" не хватает голосов самостоятельно снять Разумкова. (На данный момент идут переговоры с группами "За майбутне" и "Довіра". Без их голосов собрать 226 в зале "слуги" не смогут)», — сообщил Гончаренко.

Накануне Разумков получил от депутатов подписные листы за свою отставку и запустил процедуру собственного отзыва с должности.