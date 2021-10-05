Народного артиста России Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве с положительным тестом на COVID-19. Об этом 5 октября сообщил Telegram-канал Mash

Коронавирус убил больше 57 тысяч украинцев © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Сейчас Валерий Борисович находится под наблюдением медиков. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое», — говорится в посте.

За последнюю неделю в России показатели смертности от COVID-19 бьют рекорды за всю пандемию. Ежедневный прирост стремится к отметке в 900 летальных исходов. При этом число заболевших в сутки превышает 25 тысяч человек и также приближается к рекордным показателям. При этом в России полностью вакцинированы от коронавируса более трети взрослого населения.