Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион во время сбоев в работе Facebook решила, что заблокировали именно ее страницу в соцсети. Об этом она заявила в своем Telegram-канале 4 октября

В работе сервисов Facebook 4 октября произошел массовый сбой.

«Биомусор», «рабы» и «оккупанты»: чем известна скандальная националистка Ирина Фарион © lenta.ru

«Интересно!!!! Невозможно зайти на мою ФБ страницу. Думаю, что мой очередной профиль пейсатые либерасты завалили. Работаем тут… Еще какие-то вопросы есть, особенно у курв с Запада?» — написала Фарион.

Она предположила, что блокировка могла быть связана с ее постом, посвященным украинской поэтессе Олене Пчилке.

Ранее Фарион на месяц получила бан от Facebook за распространение оскорбительных и националистических высказываний об украинской легкоатлетке Ярославе Магучих.