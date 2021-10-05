В работе сервисов Facebook 4 октября произошел массовый сбой.
Фарион заявила, что в Facebook заблокировали шесть ее профилей и официальную страницу с 40 тыс. подписчиков и решила, что это атака лично против нее.
«Интересно!!!! Невозможно зайти на мою ФБ страницу. Думаю, что мой очередной профиль пейсатые либерасты завалили. Работаем тут… Еще какие-то вопросы есть, особенно у курв с Запада?» — написала Фарион.
Она предположила, что блокировка могла быть связана с ее постом, посвященным украинской поэтессе Олене Пчилке.
Ранее Фарион на месяц получила бан от Facebook за распространение оскорбительных и националистических высказываний об украинской легкоатлетке Ярославе Магучих.