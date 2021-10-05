Съемки интервью прервались после того, как журналист программы задал вопрос председателю правления «Укрэксимбанка», чтобы уточнить его позицию для расследования, которое «Схемы» намерены вскоре опубликовать.
«Евгению Мецгеру не понравился вопрос журналиста, после чего охранники попытались остановить запись на одной из камер, «скрутили» оператора, отобрали у него флешку с записанным видео со второй камеры, и вынесли всю технику из кабинета на час. Все это время съемочная группа оставалась заблокирована в кабинете председателя правления банка в его присутствии», — говорится в сообщении.
Затем съемочной группе вернули технику, но видео интервью и нападения стерли.
Журналисты «Схем» обратились с заявлением в полицию. По факту препятствования профессиональной деятельности журналистов заведено уголовное дело.
В пресс-службе «Укрэксимбанка» пообещали изложить позицию банка в своем комментарии.
В феврале 2021 года Верховная Рада ужесточила наказание за нападение на журналистов. Виновным грозит штраф от 8,5 до 17 тыс. гривен (от 23,3 до 46,4 тыс. рублей), арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.
«Укрэксимбанк» входит в тройку крупнейших банков Украины. 100% его акций принадлежат правительству страны.
* СМИ, выполняющее функции иноагента