На журналистов программы «Схемы» напали во время записи интервью с главой «Укрэксимбанка» Евгением Мецгером. Об этом сообщила руководитель программы расследований «Схемы» Наталья Седлецкая в комментарии «Радио Свобода»* 4 октября

Высшая форма цензуры - смерть: Скачко рассказал, как травят украинских журналистов © кадр из видео Украина.ру

«Евгению Мецгеру не понравился вопрос журналиста, после чего охранники попытались остановить запись на одной из камер, «скрутили» оператора, отобрали у него флешку с записанным видео со второй камеры, и вынесли всю технику из кабинета на час. Все это время съемочная группа оставалась заблокирована в кабинете председателя правления банка в его присутствии», — говорится в сообщении.

Затем съемочной группе вернули технику, но видео интервью и нападения стерли.

Журналисты «Схем» обратились с заявлением в полицию. По факту препятствования профессиональной деятельности журналистов заведено уголовное дело.

В пресс-службе «Укрэксимбанка» пообещали изложить позицию банка в своем комментарии.

В феврале 2021 года Верховная Рада ужесточила наказание за нападение на журналистов. Виновным грозит штраф от 8,5 до 17 тыс. гривен (от 23,3 до 46,4 тыс. рублей), арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

«Укрэксимбанк» входит в тройку крупнейших банков Украины. 100% его акций принадлежат правительству страны.

* СМИ, выполняющее функции иноагента