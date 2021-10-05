«Мы понимаем, что украинская сторона обеспокоена задержанием своих граждан, и мы, очевидно, ответили на их вопросы 1 октября, когда представитель грузинского посольства был в МИД Украины и предоставил всю необходимую украинской стороне информацию и материалы», — сказал Закарашвили.
По словам дипломата, между двумя странами не будет проблем, перекосов или недопонимания по поводу возвращения Саакашвили на Украину. Посол заверил, что грузинская сторона обеспечит соблюдение всех международных норм в отношении Саакашвили.
Закарашвили отметил, что с украинской стороной не было разговоров об экстрадиции экс-президента.
«Выдача задержанного осуществляется в случае совершения им преступления на территории Украины», — сказал Закарашвили.
На прошлой неделе Саакашвили спустя восемь лет вернулся на родину. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его оперативно задержали правоохранители. В Офисе президента Украины заявили, что расценивают задержание Саакашвили в Тбилиси как месть в отношении него. Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина будет заниматься вопросом возвращения задержанного. Накануне экс-депутат Верховной Рады Валерия Заружко отметила, что арест бывшего президента Грузии может привести к напряженности между странами и с Европейским союзом.