Отношения между Тбилиси и Киевом не пострадают из-за задержания бывшего главы Грузии с украинским гражданством Михаила Саакашвили. Об этом 4 октября заявил посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили, передает телеканал «Имеди»

Экс-депутат Рады пригрозила конфликтом Украины с Грузией из-за ареста Саакашвили © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По словам дипломата, между двумя странами не будет проблем, перекосов или недопонимания по поводу возвращения Саакашвили на Украину. Посол заверил, что грузинская сторона обеспечит соблюдение всех международных норм в отношении Саакашвили.

Закарашвили отметил, что с украинской стороной не было разговоров об экстрадиции экс-президента.

«Выдача задержанного осуществляется в случае совершения им преступления на территории Украины», — сказал Закарашвили.

На прошлой неделе Саакашвили спустя восемь лет вернулся на родину. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его оперативно задержали правоохранители. В Офисе президента Украины заявили, что расценивают задержание Саакашвили в Тбилиси как месть в отношении него. Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина будет заниматься вопросом возвращения задержанного. Накануне экс-депутат Верховной Рады Валерия Заружко отметила, что арест бывшего президента Грузии может привести к напряженности между странами и с Европейским союзом.