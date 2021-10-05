Президент Украины Владимир Зеленский передал родным погибшего украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) орден Державы. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба главы государства

Указ о посмертном присвоении Кузьменко звания Героя Украины с присуждением ордена Державы за «выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность» Зеленский подписал еще 17 августа 2020 года.

В понедельник, 4 октября, президент встретился с семьей Скрябина: родителями Ольгой и Виктором Кузьменко, вдовой Светланой Бабийчук и дочерью Марией-Барбарой Кузьменко. Зеленский лично передал орден отцу музыканта.

«Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был очень крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве», — сказал лидер нации.

Экс-депутат Рады пригрозила конфликтом Украины с Грузией из-за ареста Саакашвили © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Андрей Кузьменко поддерживал АТО, в том числе помогал украинской армии материально. Погиб артист 2 февраля 2015 года в возрасте 46 лет в ДТП, когда ехал с концерта домой.

Трагедия произошла у села Лозоватка Днепропетровской области, за рулем был сам артист. Его внедорожник Toyota Sequoia столкнулся с молоковозом ГАЗ-53. Похоронен музыкант во Львове на Брюховецком кладбище.

Уже посмертно артист получил звание Героя Украины, между тем, главу государства регулярно обвиняют в том, что до сих пор не проведено полноценное расследование обстоятельств гибели музыканта, многие считают ту аварию неслучайной.

Кроме того, в августе текущего года к Зеленскому обращалась мать певца, просившая защитить авторские права погибшего сына от хищения бывшими коллегами, однако информации о расследовании и этой жалобы не последовало.