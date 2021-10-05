По их мнению, ЕС «продал душу России, полагаясь на их газ. Теперь РФ может легко выиграть войну, просто его отключив».
«Именно поэтому многие из нас говорили, что надо перестать клеветать на Россию. Путину не нужно было бы сокращать поставки, если бы к нему относились как подобает лидеру самой большой страны в мире. Эти постоянные разговоры о войне с Россией уже давно устарели и звучат по-детски. Как будто Запад отчаянно жаждет новой войны», «Причина нынешней газовой проблемы — бюрократическая волокита со стороны ЕС по поводу "Северного потока — 2", поэтому вина за рост цен на газ лежит на них», «Цена на природный газ выросла, Россия следует ценам на рынке, а ЕС винит в этом всех вокруг, кроме себя», — отметили британцы.
Цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров. В Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах. Немцам советуют заклеивать фольгой окна и показывают инструкции по сборке самодельной печки.