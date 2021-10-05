Заявления о возможности Москвы получить «огромную власть» над экономикой Евросоюза (ЕС) из-за энергетического кризиса являются итогом недоброжелательного поведения в отношениях с российской стороной. Такую точку зрения на днях высказали читатели британского издания Daily Express

Глава комитета бундестага по энергетике счел Москву непричастной к высоким ценам на газ в Европе © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Именно поэтому многие из нас говорили, что надо перестать клеветать на Россию. Путину не нужно было бы сокращать поставки, если бы к нему относились как подобает лидеру самой большой страны в мире. Эти постоянные разговоры о войне с Россией уже давно устарели и звучат по-детски. Как будто Запад отчаянно жаждет новой войны», «Причина нынешней газовой проблемы — бюрократическая волокита со стороны ЕС по поводу "Северного потока — 2", поэтому вина за рост цен на газ лежит на них», «Цена на природный газ выросла, Россия следует ценам на рынке, а ЕС винит в этом всех вокруг, кроме себя», — отметили британцы.

Цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров. В Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах. Немцам советуют заклеивать фольгой окна и показывают инструкции по сборке самодельной печки.