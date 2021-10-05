Экс-депутат Верховной Рады Валерия Заружко 4 октября в эфире телеканала «Украина 24» отметила, что арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили может привести к напряженности между странами и с Европейским союзом (ЕС)

Группа депутатов Рады намерена посетить Саакашвили в тюрьме Грузии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Заружко подчеркнула, что в случае возникновения конфликта между Грузией, Киевом и Брюсселем выбраться из него будет сложно. Экс-депутат порекомендовала МИД Украины действовать дипломатично и тщательно подготовиться к переговорам, чтобы снизить градус напряжений.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Политик приехал в страну после восьми лет эмиграции. Он вернулся в Грузию с Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые должны состояться 2 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев займется вопросом его возвращения как гражданина страны.