Мемориальный центр Бабий Яр создается в Киеве при финансировании российских олигархов, чтобы навязать Украине ложную версию истории, утверждает историк Йоханан Петровский-Штерн. Об этом он на днях заявил в интервью изданию Krytyka Polityczna

В Киеве к 2023 году намерены создать мемориальный центр «Бабий Яр», посвященный жертвам Холокоста.

Коррупция с признаками антисемитизма. Почему сторонники Порошенко против строительства мемориала «Бабий Яр» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

«Российские неоимперские идеологи хотят с их помощью навязать Украине ложную и вредную версию истории. Общественность и представители гражданского общества на Украине выступают против этого проекта», — заявил он.

Петровски-Штерн заявил, что администрация Владимира Зеленского, игнорирует альтернативный украинский проект мемориала, а членами наблюдательного совета центра движет «невежество, стремление повысить свой престиж и заработать».

В частности, Петровски-Штерн раскритиковал художественную концепцию мемориала, предложенную художественным руководителем проекта Ильей Хржановским. В его проекте посетителям мемориального центра предлагалось вжиться в роль нацистов, надзирателей, коллаборационистов, жертв, а также военнопленных, которые сжигали тела погибших.

На воплощение проекта мемориала, о котором говорит историк, выделил средства частный благотворительный фонд, финансируемый израильскими, украинскими и российскими бизнесменами. В числе спонсоров — российские бизнесмены родом c Украины Герман Хан и Михаил Фридман. Из-за этого украинские националисты и называют этот проект «российским». При этом его финансируют также украинский олигарх Виктор Пинчук, экс-президент Польши Александр Квасневский и мэр Киева Виталий Кличко.

Альтернативный государственный проект мемориала был запущен при Петре Порошенко. Он разработан украинским Институтом истории Национальной академии наук, поэтому высказываются опасения, что мемориал «Бабий Яр» может стать скорее мемориалом членам ОУН-УПА*, а не погибшим евреям. Из-за нехватки средств в госбюджете проект не был реализован.

Бабий Яр известен как место массовых расстрелов гражданского населения, главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных, осуществлявшихся немецкими оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами в 1941 году. Там было расстреляно свыше 100 тысяч человек.

* УПА — организация с таким названием запрещена в РФ