«У нас есть министерство иностранных дел. Оно должно делать все, чтобы Саакашвили вернулся на Украину или чтобы права Саакашвили не нарушались в другом государстве. У нас в парламенте есть межфракционное объединение и мы рассматриваем такой вариант, чтобы полететь туда депутатским таким десантом, чтобы посмотреть, в каких условиях содержится Михаил Николозович», — сказал Качура.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.