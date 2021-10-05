Депутаты Верховной Рады Украины намерены посетить экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме. Об этом 4 октября заявил депутат правящей партии «Слуга народа» Александр Качура в эфире «Украина 24»

«Вашингтон Пост»: Будущее Грузии зависит от судьбы Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.