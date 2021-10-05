Украинский юрист Евгений Лосовский 4 октября в эфире телеканала «НАШ» обвинил иностранные спецслужбы в появлении документов об офшорах президента Владимира Зеленского

Запад послал Зеленскому ясный сигнал: соцсети об офшорном скандале

Накануне глава Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что организация проверит данные о возможных офшорах президента страны Владимира Зеленского, обнародованные в рамках так называемого «досье Пандоры».

В минувшие выходные журналисты ICIJ сообщили об офшорных сделках более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Они назвали произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье собраны репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран.