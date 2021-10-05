«Нафтогаз» получит от оператора газотранспортной системы (ГТС) страны 48 миллиардов гривен (1,8 миллиарда долларов) на закупку топлива, чтобы преодолеть дефицит газа зимой. Об этом сообщило на днях издание «Экономическая правда»

Госдума посоветовала Украине вернуться к прямым поставкам газа из РФ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также указывается, что при нынешних спотовых ценах на газ закупка такого объема обойдется Украине более чем в 120 миллиардов гривен (около 4,5 миллиарда долларов).

«Но даже если котировки сократятся кратно, на недостающие четыре миллиарда кубометров "Нафтогазу" нужны будут десятки миллиардов гривен», — говорится в материале.

Решением проблемы стало постановление правительства Украины, согласно которому компания-оператор газотранспортной системы страны предоставит «Нафтогазу» компенсацию за потерю контроля над ГТС при проведенном в прошлом году анбандлинга. Общий размер компенсаций может составлять 51 миллиард гривен, из которых 48 миллиардов выплатит «Оператор ГТС Украины». До недавнего времени ожидалось, что эту сумму компания-оператор ГТС выплатит равными частями по 9,6 миллиарда гривен в течение пяти лет. Однако на данный момент концепция предусматривает выплату всей суммы до конца года.

«Из этой суммы на счетах "Оператора" есть только 30 миллиардов гривен. Недостающие 18 миллиардов "Оператор", скорее всего, одолжит», — заявил источник издания.

Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что газовый кризис на Украине продемонстрирует, насколько успешными были реформы в энергетической сфере страны. По словам эксперта, узнать, каковы реальные объемы внутренней добычи газа на Украине и как сильно государство столкнется с дефицитом голубого топлива, нельзя до тех пор, пока не прекратится схема с виртуальным реверсом.