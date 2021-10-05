Украине следует вернуться к прямым поставкам топлива из России - так она сможет удовлетворить свои экономические потребности. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ VII созыва по энергетике Павел Завальный, передало 4 октября издание «Известия»

Украинским детсадам и школам газ не продают: эксперт о грядущем кризисе отопительного сезона © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тема транзита вновь привлекла к себе внимание на фоне споров Киева с Будапештом о поставках второму российского газа через территорию Украины. Скандал разразился после того, как 27 сентября российский «Газпром» и венгерская MVM CEEnergy заключили два контракта на поставки в Венгрию топлива из РФ — до 4,5 млрд куб. м в год в течение следующих 15 лет через «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы. В Киеве подачу топлива в обход украинской территории расценили как отказ от транзита и подрыв своей энергетической безопасности.