Украина погрузилась во внутренний конфликт, и до полного разорения ей осталось три-пять лет. Об этом заявил на днях политолог Андрей Ермолаев в эфире канала «Наш»

Шмыгаль рассказал, как Украина будет преодолевать бедность © Facebook Денис Шмыгаль

«Я сейчас говорю не только об экономике, я говорю о том, что и общество могло быть успешным и привлекательным», — уточнил он.

Ермолаев пояснил, что в стране не было выраженных религиозных и этнических противоречий, а уровень жизни находился на достаточно высоком уровне по советским меркам. Сейчас там внутренний конфликт, а государство находится в состоянии распада. На территории Украины постепенно оформляются образования, которые могут «разорвать» ее, подчеркнул политолог. Он добавил, что перед властями стоит вопрос геополитической ответственности.

«Если предыдущий режим [экс-президента Петра]Порошенко и режим [украинского лидера Владимира] Зеленского рассчитывают на то, что их партнеры по евроатлантике будут разделять эту ответственность, они очень ошибаются. Тактически все ограничено тремя-пятью годами, когда необходимо завершить это ресурсное освоение Украины», — подытожил Ермолаев.

О деградации украинского государства неоднократно высказывались различные политики и эксперты. Так, глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявлял, что страна стоит на грани коллапса из-за стремительного роста центробежных настроений. Депутат Верховной рады Евгений Мураев называл бюджетный кризис причиной ее возможного развала в ближайшем будущем.