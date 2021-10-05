Газовый кризис на Украине продемонстрирует, насколько успешными были реформы в энергетической сфере страны. Об этом на днях заявил экономист Алексей Кущ в статье для издания «Главред»

Украинским детсадам и школам газ не продают: эксперт о грядущем кризисе отопительного сезона © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Очищение кризисом. Точнее морозом. В средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас "газовая инквизиция" будет очищать экономику и население морозом и тарифами», — сказал Кущ.

Экономист добавил, что реальную ценность реформ в «Нафтогазе» можно будет увидеть только в условиях снижения транзита российского газа и роста котировок на энергоресурс на европейских хабах. При этом, как выяснилось, влияние реформ «Нафтогаза» заметно, когда есть три миллиарда долларов за транзит и существует возможность летом закачивать в хранилища дешевый газ, а зимой продавать потребителю дорогой, говорится в статье.

«Цена "реформ" "Нафтогаза" — это уродский анбандлинг по созданию "независимого оператора" ГТС, мощности которого не интересны никому: ни вредному "Газпрому", ни няшным европейским операторам», — заявил он.

Кущ добавил, что резкую реакцию Украины на заключение Венгрией контракта с «Газпромом» в обход Киева можно объяснить тем, что в последнее время виртуальный реверс в страну переместился из Словакии в Венгрию.

«Закрытие этого направления означает, что схема с виртуальным реверсом накрывается медным тазом и зарабатывать на прокладках в Люксембурге и Швейцарии уже не получится. Так что грядущая "газовая инквизиция" будет во благо», — отметил он.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предрек стране неизбежный энергетический кризис в зимний период из-за нехватки газа для отопления после того, как объемы его транзита в Европу через украинскую территорию были снижены. Суслов согласился с мнением Куща о том, что из-за сокращения транзита уменьшается возможность физического отбора газа из трубы, что может привести к кризису. Он объяснил, что зимой для поддержания экспорта Украина берет газ из трубы и уже после отправляет в Европу запасы, которые находятся в хранилищах.