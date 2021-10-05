У Украины еще остались важные активы, на разграбление которых нацелена ее нынешняя власть, спрогнозировал 3 октября политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш»

Бортник описал сценарий раздела Украины © пресс-служба президента Украины

Он отметил, что после распада СССР Украине достались в наследство неприватизированная инфраструктура, энергетика, машиностроение, оборонная промышленность, а главное, сама территория страны.

«Эти ресурсы крайне привлекательны для транснациональных игр, для перераспределения. На этом и сконцентрировано внимание этой власти», — сказал Ермолаев.

Политолог заявил, что несмотря на заявления о том, что страна разграблена, в этих сферах ей еще предстоит «главный грабеж».

Ранее директор Украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев предрек Украине «зерновое проклятие» из-за открытия рынка земли. По его словам, если деиндустриализация продолжится, население страны будет сокращаться, поскольку оно станет «просто не нужно».