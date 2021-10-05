По словам политолога, Украину ждет полное разорение в течение трех-пяти лет. За 30 лет независимости страна не состоялась как витрина постсоветского мира, а напротив, погрузилась во внутренний конфликт, подчеркнул он.
Он отметил, что после распада СССР Украине достались в наследство неприватизированная инфраструктура, энергетика, машиностроение, оборонная промышленность, а главное, сама территория страны.
«Эти ресурсы крайне привлекательны для транснациональных игр, для перераспределения. На этом и сконцентрировано внимание этой власти», — сказал Ермолаев.
Политолог заявил, что несмотря на заявления о том, что страна разграблена, в этих сферах ей еще предстоит «главный грабеж».
Ранее директор Украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев предрек Украине «зерновое проклятие» из-за открытия рынка земли. По его словам, если деиндустриализация продолжится, население страны будет сокращаться, поскольку оно станет «просто не нужно».
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