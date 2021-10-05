Если Вашингтон действительно захочет создать проблемы Москве, он для этого использует Украину, но самостоятельно Киев не захочет инициировать войну с Россией. Об этом в интервью Украина.ру сказал общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский

Военный эксперт описал сценарий войны России с Украиной © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По его словам, в политическом плане Украину на международной арене тоже не воспринимают всерьез, например, депутат Верховной Рады от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко в ПАСЕ, по мнению делегатов других стран, лишь позорит Украину своими выходками.

«Если они сделают еще что-то такое, то на них посмотрят как на дурачков и всерьез воспринимать не будут. Опять направят катер чтобы протаранить Крымский мост? Это глупо. Все эти заявления — исключительный пиар, ничего более», — сказал Мединский.

При этом США продолжат выделять Украине небольшие средства для имитации войны с Россией и поддержания напряженности в регионе, добавил он.

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