Эксперт отметил, что ВСУ в плане мотивации сейчас сильно отличается от состояния 2014 года, когда люди шли в военкоматы, думая, что это какая-то «священная война с внешним захватчиком».
По его словам, в политическом плане Украину на международной арене тоже не воспринимают всерьез, например, депутат Верховной Рады от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко в ПАСЕ, по мнению делегатов других стран, лишь позорит Украину своими выходками.
«Если они сделают еще что-то такое, то на них посмотрят как на дурачков и всерьез воспринимать не будут. Опять направят катер чтобы протаранить Крымский мост? Это глупо. Все эти заявления — исключительный пиар, ничего более», — сказал Мединский.
При этом США продолжат выделять Украине небольшие средства для имитации войны с Россией и поддержания напряженности в регионе, добавил он.
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