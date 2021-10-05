«Это не интрига, это крик души. Конечно, это интимные вещи, которые мы с Сашей (муж Русланы — ред.) хотим держать не для кадра. Многие люди всегда знали, как я жертвую собой, личной жизнью. Они знали, что отдавая такую энергетику, девушке будет трудно аккумулировать силы, чтобы забеременеть. И теория "ложись, ешь, спи, задирай ноги, ничего не делай" была не для меня», — сказала Руслана.
Артистка, которой в этом году уже исполнилось 48 лет, подчеркнула, что нет в жизни ничего важнее, чем семья и рождение детей. После этого высказывания Руслана призвала поклонниц не медлить с этим вопросом.
Руслана Лыжичко — украинская певица и продюсер. Исполнительница имеет статус народной артистки Украины, это звание она получила после победы на «Евровидении-2004» с песней «Дикие танцы».
В 2014 году во время Майдана артистка пообещала сжечь себя, если не будет перемен, за это в сети ее прозвали «спалахуйкой» (зажигалкой — укр).
Руслана замужем за украинским продюсером Александром Ксенофонтовым, в браке пара с 1995 года.