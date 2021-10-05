Украинская певица Руслана (Лыжичко) в эфире программы «Сніданок. Вихідний» на днях заявила, что мечтает о ребенке и полноценной семье, однако вопрос, находится ли она в положении, оставила без ответа

«Это не интрига, это крик души. Конечно, это интимные вещи, которые мы с Сашей (муж Русланы — ред.) хотим держать не для кадра. Многие люди всегда знали, как я жертвую собой, личной жизнью. Они знали, что отдавая такую энергетику, девушке будет трудно аккумулировать силы, чтобы забеременеть. И теория "ложись, ешь, спи, задирай ноги, ничего не делай" была не для меня», — сказала Руслана.

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Руслана Лыжичко — украинская певица и продюсер. Исполнительница имеет статус народной артистки Украины, это звание она получила после победы на «Евровидении-2004» с песней «Дикие танцы».

В 2014 году во время Майдана артистка пообещала сжечь себя, если не будет перемен, за это в сети ее прозвали «спалахуйкой» (зажигалкой — укр).

Руслана замужем за украинским продюсером Александром Ксенофонтовым, в браке пара с 1995 года.