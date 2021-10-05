Сейчас экс-президент Михаил Саакашвили объективно не нужен Грузии, его популярность среди населения страны в прошлом. Об этом сказал в интервью Украина.ру основатель научно-исследовательского центра SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе

Саакашвили захотел устроить в Грузии еще один майдан, но просчитался - политолог © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Саакашвили — популярная политическая фигура, но его популярность в прошлом. Это не будущее и не настоящее Грузии, и он сам понимает, что он не будущее и не настоящее Украины. Он пытается перезагрузить политическую карьеру, но сейчас Саакашвили объективно не нужен стране», — указал Сихарулидзе.

Также, по словам эксперта, на арест политика серьезно не отреагирует ни США, ни Евросоюз. Все западные деятели назвали его приезд попыткой политической провокации, заключил Сихарулидзе.

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