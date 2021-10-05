По мнению эксперта, никакого майдана в Грузии после ареста Саакашвили не начнется. Он предположил, что эпоха майданов, революций и переворотов в стране уже закончилась, сейчас все «стабильно и нормально».
«Саакашвили — популярная политическая фигура, но его популярность в прошлом. Это не будущее и не настоящее Грузии, и он сам понимает, что он не будущее и не настоящее Украины. Он пытается перезагрузить политическую карьеру, но сейчас Саакашвили объективно не нужен стране», — указал Сихарулидзе.
Также, по словам эксперта, на арест политика серьезно не отреагирует ни США, ни Евросоюз. Все западные деятели назвали его приезд попыткой политической провокации, заключил Сихарулидзе.
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