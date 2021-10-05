Если власти Грузии все же решат помиловать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, это докажет, что закон в Грузии действует не для всех граждан одинаково, отметил в интервью Украина.ру основатель научно-исследовательского центра SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе

Власти Грузии назвали абсурдом возможность экстрадиции Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Я очень надеюсь, что его не помилуют. Если его помилуют, то это лишний раз подтвердит, что в Грузии закон действует только для бедных и для людей, которые не имеют доступа к власти», — сказал Сихарулидзе.

Он отметил, что наказать Саакашвили твердо намерен, в частности, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

В начале октября Саакашвили тайно прибыл в Грузию накануне парламентским выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии, и призвал соотечественников не бояться. Саакашвили по нескольким уголовным делам грозит около 9 лет лишения свободы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать политика.

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