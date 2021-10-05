По мнению эксперта, нынешние власти Грузии все сделают, чтобы экс-президент сел в тюрьму.
«Я очень надеюсь, что его не помилуют. Если его помилуют, то это лишний раз подтвердит, что в Грузии закон действует только для бедных и для людей, которые не имеют доступа к власти», — сказал Сихарулидзе.
Он отметил, что наказать Саакашвили твердо намерен, в частности, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В начале октября Саакашвили тайно прибыл в Грузию накануне парламентским выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии, и призвал соотечественников не бояться. Саакашвили по нескольким уголовным делам грозит около 9 лет лишения свободы.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать политика.
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