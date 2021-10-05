Данные об офшорах президента Украины Владимира Зеленского не просто так появились в «досье Пандоры»: западные кураторы разочаровались в нем и решили его «слить», считает политтехнолог Марат Баширов. Об этом он заявил в комментарии изданию «Лента.ру» 4 октября

По мнению эксперта, публикация «досье Пандоры» — это спланированная операция Запада, разочаровавшегося в президенте Украины и его способности продвигать политические реформы.

«То, что грозит Зеленскому, — это утаивание владения и получение дивидендов. Это фиктивная операция, проведенная Сергеем Шефиром, купившим долю Зеленского, но дивиденды почему-то получала его жена. И это серьезное обвинение для налоговых служб и Национального антикоррупционного бюро Украины, занимающегося расследованиями как раз таких вопросов. Помимо дивидендов, был совершен огромный платеж в 40 миллионов долларов. Когда речь идет о таком большом взносе предпринимателя через офшорные компании, где нет ни недвижимости, ни каких-то других активов, естественно, появляются подозрения, что это была просто взятка. Такой факт, разумеется, будут расследовать», — сказал Баширов.

«Офшор 95». Что ждет Зеленского в связи с публикацией «Бумаг Пандоры» © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95

«Я считаю, что слив данных об украинском президенте — целенаправленный шаг западных кураторов, которые в нем разочаровались. Выяснилось, что этот человек недееспособен на внутреннем политическом рынке, не способен продвигать реформы, необходимые Западу. Мы уже видим перемены стратегии в отношении этой страны. Запад перестает видеть в Украине военный буфер против России», — отметил политтехнолог.

Как сообщило ранее издание «Следствие. Инфо», Зеленский и его приближенные зарегистрировали офшорную компанию, которая владеет элитной недвижимостью в Лондоне. Кроме того, люди из окружения президента могут быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским.

В рамках масштабного расследования международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» были опубликованы данные об офшорных сделках более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников их разных стран.