По мнению эксперта, публикация «досье Пандоры» — это спланированная операция Запада, разочаровавшегося в президенте Украины и его способности продвигать политические реформы.
«То, что грозит Зеленскому, — это утаивание владения и получение дивидендов. Это фиктивная операция, проведенная Сергеем Шефиром, купившим долю Зеленского, но дивиденды почему-то получала его жена. И это серьезное обвинение для налоговых служб и Национального антикоррупционного бюро Украины, занимающегося расследованиями как раз таких вопросов. Помимо дивидендов, был совершен огромный платеж в 40 миллионов долларов. Когда речь идет о таком большом взносе предпринимателя через офшорные компании, где нет ни недвижимости, ни каких-то других активов, естественно, появляются подозрения, что это была просто взятка. Такой факт, разумеется, будут расследовать», — сказал Баширов.
Он также уверен, что после публикации данных у оппозиции появится серьезный рычаг давления на Зеленского, которым воспользуется, при этом получая полную поддержку Запада.
«Я считаю, что слив данных об украинском президенте — целенаправленный шаг западных кураторов, которые в нем разочаровались. Выяснилось, что этот человек недееспособен на внутреннем политическом рынке, не способен продвигать реформы, необходимые Западу. Мы уже видим перемены стратегии в отношении этой страны. Запад перестает видеть в Украине военный буфер против России», — отметил политтехнолог.
Как сообщило ранее издание «Следствие. Инфо», Зеленский и его приближенные зарегистрировали офшорную компанию, которая владеет элитной недвижимостью в Лондоне. Кроме того, люди из окружения президента могут быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским.
В рамках масштабного расследования международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» были опубликованы данные об офшорных сделках более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников их разных стран.