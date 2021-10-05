Украинская певица Анна Седокова на своей странице в Instagram на днях поделилась секретом своего идеального дня. Безупречным, по словам артистки, его могут сделать 26 дел, которые она и изложила в сети

Не Ротару: СМИ выяснили первую фамилию певицы © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Встать в 6 утра и побежать, не пойти, а побежать, важно. После, в 7, уже быть в зале. Дальше очень зеленый фреш из трав. Урок испанского. Совещание с La Story и тут же заработать там же миллион. Где-то между испанским и совещанием утренний секс с мужем», — так артистка хотела бы начать утро.

Дальше в ее списке — соцсети, создание нового хита, завтрак, несколько совещаний по работе, уроки с младшим ребенком и душевный разговор со старшим, семейный обед, дневной сон, косметолог, потом еще несколько совещаний, учеба и вечерние игры с детьми. И это — только до вечера, а позже…

«Вечерние развлечения с мужем. Не ужинаю. Без винишка. Мятный чай. Счастливая вечерняя прогулка на закате. Час чтения перед сном. Дикий секс с мужем. Сон наступает без сериала. В 22.00», — завершила перечисление солистка.

«И все же видно без винишка не получилось», «Это невротическое что-то… Я гораздо мягче к себе!», «Боже… Я бы умерла после такого дня», «А про секс обязательно всем сообщать?», «Даже интересно, сколько бы длился секс в таком дне? Сколько бы на него осталось? Три жарких секунды?», «Я даже читать это задолбалась», — отреагировали подписчики, причем последний комментарий оставила коллега Седоковой Оля Полякова.

Кстати, замужем Седокова сейчас третий раз — за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Пара поженилась осенью 2020 года.