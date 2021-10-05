Телеведущий, известный по шоу «Сніданку з 1+1», Руслан Сеничкин назвал топ украинских блюд, которые, по его мнению, должен попробовать каждый, кто приезжает в разные регионы страны. Подборку на днях опубликовал Obozrevatel

Возглавили рейтинг Синичкина сразу несколько блюд из Полтавской области — ливер, каша-затирка и мандрики — национальные обрядовые пончики.

Далее в списке — шпундра родом из Днепропетровской области. Это жареное в свекольном соку мясо.

Не узнали в маске: грузинские полицейские останавливали авто с Саакашвили © Facebook, Михаил Саакашвили

Включил в свой топ ведущий и крымское блюдо, несмотря на то, что с 2014 года полуостров не входит в состав Украины.

«В Крыму я обожал пробовать бурму, национальное крымскотатарское блюдо в виде рулета. Мне пришлась по душе бурма с тыквой и орехами, запеченная до хрустящей корочки. Это очень вкусный и ароматный десерт!» — сказал он.

Примечательно, что в перечне ведущего не оказалось борща, украинскую идентичность которого крайне активно доказывают на мировой арене местные активисты.