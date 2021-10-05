Возглавили рейтинг Синичкина сразу несколько блюд из Полтавской области — ливер, каша-затирка и мандрики — национальные обрядовые пончики.
Далее в списке — шпундра родом из Днепропетровской области. Это жареное в свекольном соку мясо.
«На Житомирщине — фантастические драники, особенно в Коростене, столице этого блюда. На Слобожанщине стоит попробовать товченики — это кусочки мяса или рыбы, сваренные в бульоне, с маслом и луком», — посоветовал Сеничкин.
Включил в свой топ ведущий и крымское блюдо, несмотря на то, что с 2014 года полуостров не входит в состав Украины.
«В Крыму я обожал пробовать бурму, национальное крымскотатарское блюдо в виде рулета. Мне пришлась по душе бурма с тыквой и орехами, запеченная до хрустящей корочки. Это очень вкусный и ароматный десерт!» — сказал он.
Примечательно, что в перечне ведущего не оказалось борща, украинскую идентичность которого крайне активно доказывают на мировой арене местные активисты.