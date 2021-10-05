Шеслер напомнила, что ранее из-за мизерной квоты получение РВП в России было огромной проблемой для украинских граждан. Чиновники в РФ, по ее словам, проявляли жесткость и даже жестокость по отношению к мигрантам с Украины.
«Сейчас проблемы с легализацией для тех, кто уже находится в России, во многом сняты. Есть масса возможностей — подать на РВП, на вид на жительство как носитель русского языка, если вы с Донбасса — то можно подать сразу на гражданство, как только получаете легальный статус на территории России», — рассказала Шеслер.
Эксперт отметила, что проблемой для украинцев остается легальный въезд на территорию РФ.
Ранее российские власти в связи с пандемией коронавируса ввели ограничения на посещение РФ для иностранных граждан, в том числе жителей Украины. Украинские граждане имеют право приехать в РФ только по определенным обстоятельствам. Исключение сделано для тех, кто проживает в ДНР и ЛНР.
Полностью интервью можно прочитать здесь.