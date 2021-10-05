С июля 2021 года граждане Украины и Молдавии могут подавать заявку на получение разрешения на временное проживание (РВП) вне квоты, проблемой пока остается легализация въезда в Россию. Об этом рассказала в интервью Украина.ру председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер

«Поменяет все правила». МВД России готовит новый закон о миграции © РИА Новости, Денис Гришкин / Перейти в фотобанк

«Сейчас проблемы с легализацией для тех, кто уже находится в России, во многом сняты. Есть масса возможностей — подать на РВП, на вид на жительство как носитель русского языка, если вы с Донбасса — то можно подать сразу на гражданство, как только получаете легальный статус на территории России», — рассказала Шеслер.

Эксперт отметила, что проблемой для украинцев остается легальный въезд на территорию РФ.

Ранее российские власти в связи с пандемией коронавируса ввели ограничения на посещение РФ для иностранных граждан, в том числе жителей Украины. Украинские граждане имеют право приехать в РФ только по определенным обстоятельствам. Исключение сделано для тех, кто проживает в ДНР и ЛНР.

Полностью интервью можно прочитать здесь.