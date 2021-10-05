На Украине «газовая инквизиция» будет очищать экономику и население морозом и тарифами. Об этом в статье для издания «Главред» 3 октября заявил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ

По его словам, выяснить реальные объемы внутренней добычи газа на Украине и насколько сильно страна столкнется с его дефицитом пока нельзя — пока не прекратится схема с виртуальным реверсом.

«Очищение кризисом. Точнее морозом. В средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас "газовая инквизиция" будет очищать экономику и население морозом и тарифами», — написал экономист.

Вместо Запада Восток. Есть ли будущее у российских нефти и газа © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

По его словам, реформы «Нафтогаза» хорошо работают тогда, когда есть три миллиарда долларов за транзит и существует возможность закачивать дешевый газ в хранилища летом, а зимой продавать потребителям.

«Цена "реформ" Нафтогаза — это уродский анбандлинг по созданию "независимого оператора" ГТС (газотранспортной системы. — прим. ред.), мощности которого не интересны никому: ни вредному "Газпрому", ни няшным европейским операторам», — добавил Кущ.

Киев с 2015 году не закупает российский газ напрямую, а перекупает его у Европы. С сентября 2020 года Украина полностью перешла на покупку газа из России с помощью виртуального реверса — около половины транзитных объемов теперь сразу остаются на территории Украины.