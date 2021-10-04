«По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва председателя Верховной рады Украины с должности», — заявил спикер.
По его словам, все будет происходить в соответствии с законом и регламентом.
Депутаты из фракции «Слуга народа» на двухдневном выездном заседании в Трускавце 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
По словам пресс-секретаря фракции Юлии Палийчук, под коллективной инициативой парламентариев об отзыве Разумкова с должности спикера парламента было собрано 197 подписей.