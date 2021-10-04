По представлению главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии начата процедура отзыва спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова с поста. Об этом Разумков написал на своей странице в Telegram

«По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва председателя Верховной рады Украины с должности», — заявил спикер. Разумков и хитрые планы. Удержится ли спикер Рады на своем посту © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Депутаты из фракции «Слуга народа» на двухдневном выездном заседании в Трускавце 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По словам пресс-секретаря фракции Юлии Палийчук, под коллективной инициативой парламентариев об отзыве Разумкова с должности спикера парламента было собрано 197 подписей.