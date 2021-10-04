Идея создать на Украине военную учебную миссию Евросоюза может обернуться провокациями против России, написал глава комитета Госдумы VII созыва по международной политике Леонид Слуцкий на своей странице в Telegram

Слуцкий задается вопросом о том, «против кого будут "учить" европейские инструкторы и кто будет их "учениками"».

«Прикрываясь мифической "российской агрессией", Украину, таким образом, могут превратить в полигон для новых военных провокаций в отношении России на радость русофобам всех мастей», — написал Слуцкий.

Против Крыма и Донбасса: Евросоюз готовится открыть на Украине военную миссию © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк Жозепа Борреля.

Слуцкий также подчеркнул, что Россия имеет право проводить учения на своей территории и не нарушает этим международных обязательств.

Парламентарий полагает, что попытки оправдать размещение военных миссий в сопредельных с РФ государствах будут носить надуманный характер.

Вместо антироссийской истерии ЕС следует обратить внимание на саботаж Киевом Минских соглашений и продолжающийся конфликт в Донбассе, подчеркнул политик.