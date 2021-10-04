Слуцкий задается вопросом о том, «против кого будут "учить" европейские инструкторы и кто будет их "учениками"».
«Прикрываясь мифической "российской агрессией", Украину, таким образом, могут превратить в полигон для новых военных провокаций в отношении России на радость русофобам всех мастей», — написал Слуцкий.
По информации газеты Welt am Sonntag, возможность создания на Украине военной учебной миссии Евросоюза рассматривается в ЕС в ответ на просьбу украинской стороны, которая в конце июля была отправлена на имя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
Слуцкий также подчеркнул, что Россия имеет право проводить учения на своей территории и не нарушает этим международных обязательств.
Парламентарий полагает, что попытки оправдать размещение военных миссий в сопредельных с РФ государствах будут носить надуманный характер.
Вместо антироссийской истерии ЕС следует обратить внимание на саботаж Киевом Минских соглашений и продолжающийся конфликт в Донбассе, подчеркнул политик.