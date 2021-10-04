Украинская телеведущая Катя Осадчая извинилась после использования полицейского автозака в качестве скоростного такси. Пост с оправданием своего поступка она опубликовала в Instagram 4 октября

Ранее украинская телеведущая похвасталась в сториз Instagram, что со съемок эфира в Трускавце Львовской области до вокзала во Львове ее подвезли полицейские на автозаке с мигалками.

Хотела как лучше: телеведущая выдала, чем на самом деле занимаются украинские полицейские на работе © Катя Осадчая/Инстаграм

«Я хочу извиниться перед всеми, кого возмутил мой недавний пост о том, как полиция помогла мне успеть на поезд после поздней съемки. Я с благодарностью откликнулась на предложение о помощи, ведь мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша, а учитывая задержку на съемках, других вариантов попасть на поезд не было», — написала Осадчая.

Она заявила, что «спешка кормящей мамы» не должна была стать скандалом.

Катя Осадчая - украинская телеведущая программ «Светские хроники» и «Светская жизнь». Осадчая состоит во втором браке, у нее трое сыновей. Младший появился на свет в августе 2021 года.