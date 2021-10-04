В Мазовецком воеводстве Польши правоохранители задержали трех украинцев в состоянии алкогольного опьянения за поджог птицефабрики и ограбление местной лавки. Об этом сообщает Polskie Radio 4 октября

В Польше пьяная автомобилистка протаранила автобус с украинцами © CC0, Pixabay поступило сообщение о пожаре на птицеферме в селе Камион. Как выяснилось, позвонил один из поджигателей.

Обстоятельства, предшествующие пожару, попали на записи камеры наблюдения. На видео трое мужчин перелезают через ограду и разводят огонь у хозяйственной постройки.

Поджигателей вскоре удалось задержать. Это трое украинцев, им 23, 29 и 42 года, в их крови обнаружили по 2 промилле алкоголя. Выяснилось, что один из них — бывший работник птицефабрики.

Кроме того, оказалось, что ранее те же злоумышленники ограбили лавку рядом с птицефабрикой. О преступлении сообщил владелец лавки. Задержанным по фактам обоих преступлений грозит попасть за решетку на срок от 5 до 10 лет.

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