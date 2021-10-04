Газопровод «Северный поток - 2» прошел независимую сертификацию, его первая ветка наполняется газом, сообщает «Интерфакс» 4 октября со ссылкой на данные компании-оператора трубопровода Nord Stream II AG

Ранее задержки с сертификацией газопровода на фоне низкого уровня запасов газа и дефицита сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС подстегнули резкий рост цен на газ в Европейском союзе.

«Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются», — цитирует агентство пресс-релиз Nord Stream II AG.

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Ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция с использованием специальных диагностических устройств, а также внешние визуальная и инструментальная проверки.

О следующих технических шагах Nord Stream 2 AG обещает сообщить дополнительно.

Высокие цены на газ в Европе могут сохраниться до конца текущего отопительного сезона в марте-апреле 2022 года, отмечал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

В случае, если панические настроения трейдеров не будут купированы позитивными новостями о вводе в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», стоимость газа в ЕС может перевалить за $1300, отмечал он.

Пока опасения трейдеров на фоне низких запасов газа в Европе подтверждаются: 1 октября глава правления компании Uniper, одного из акционеров «Северного потока — 2» Клаус-Дитер Маубах заявил, что сертификация газопровода затягивается и он не сможет начать поставки газа в ЕС этой зимой.

Как отмечал президент России Владимир Путин, Европа сейчас расплачивается за то, что в период низких цен на газ потребовала от «Газпрома» привязать стоимость газа в контрактах к биржевым котировкам спотового рынка, уйдя от зависимости от цен на нефть.

Страны, которые сохранили нефтяную корректировку в своих контрактах, платят за российский газ намного меньше: например, Германия в сентябре покупала «голубое топливо» у РФ по $220 за тысячу кубометров, сказал Путин.

При этом взлет цен на газ в Европе вызван дефицитом сжиженного природного газа (СПГ), которым и торгуют в основном на TTF, а не трубопроводным газом «Газпрома».

Поставки СПГ в TC сократились в 2021 году примерно на 10%, так основные его объемы уходят в Азию, где возник повышенный спрос и после восстановления экономической активности в Китае.

Цены на азиатском рынке еще выше европейских, 4 октября превысивших $1200 за тысячу кубометров.

Поставки российского газа в ЕС сейчас находятся на рекордном уровне, однако это не помогает снизить цены.