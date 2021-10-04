У Еврокомиссии оценили возможность создания военной учебной миссии ЕС на территории Украины. Об этом в понедельник, 4 октября, написало информационное агентство РИА Новости

«ЕС изучает пути повышения устойчивости Украины, переговоры по возможным мерам поддержки продолжаются», — сказала официальный представитель Еврокомиссии Набиля Массрали без указания конкретных мер.

Песков оценил возможность прямых поставок российского газа на Украину © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Известно, что об этом европейцев просили главы МИД и Минобороны Украины в «конфиденциальном письме», которое они посылали главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

По данным издания, в Евросоюзе возможное создание военной учебной миссии ЕС на Украине считают мерой адекватной и называют «выражением солидарности с Украиной» в свете якобы «военной активности» РФ вблизи украинских границ, а также на фоне ситуации с Крымом.

К слову, подобные уже существуют, например, с 2017 года в Ираке и в июле этого года принято решение разместить миссию в Мозамбике.

Помимо указанной миссии в документе также отмечены и другие возможные способы повышения военного потенциала украинской армии. Это, в частности, расширение существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины.