«ЕС изучает пути повышения устойчивости Украины, переговоры по возможным мерам поддержки продолжаются», — сказала официальный представитель Еврокомиссии Набиля Массрали без указания конкретных мер.
Ранее немецкая воскресная газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства сообщала, что Европейский союз рассматривает конкретную меру, а именно — возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС.
Известно, что об этом европейцев просили главы МИД и Минобороны Украины в «конфиденциальном письме», которое они посылали главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.
По данным издания, в Евросоюзе возможное создание военной учебной миссии ЕС на Украине считают мерой адекватной и называют «выражением солидарности с Украиной» в свете якобы «военной активности» РФ вблизи украинских границ, а также на фоне ситуации с Крымом.
К слову, подобные уже существуют, например, с 2017 года в Ираке и в июле этого года принято решение разместить миссию в Мозамбике.
Помимо указанной миссии в документе также отмечены и другие возможные способы повышения военного потенциала украинской армии. Это, в частности, расширение существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины.