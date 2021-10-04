В Верховной Раде зарегистрировали постановление о введение санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении олигарха Игоря Коломойского. Об этом 4 октября сообщил Telegram-канал Vesti

Документ зарегистрировало межфракционное объединение «Справедливость», об этом сообщила его глава, Александра Устинова. Постановление она назвала «тестом» на готовность к «настоящим» действиям против олигархов.

«Офшор 95». Что ждет Зеленского в связи с публикацией «Бумаг Пандоры» © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95

«Это замечательный способ для нашего монобольшинства показать истинное намерение бороться с олигархами, а для оппозиции — не говорить о том, что парламент "ломали через колено", а самим как парламенту начать борьбу с олигархами. Не заниматься политическим пиаром и защитой тех, кто спонсирует политиков, а проголосовать за санкции против Коломойского», — заявила Устинова.

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» — данные о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.

В рамках расследования «Следствие. Инфо» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский и его приближенные зарегистрировали офшорную компанию, которая владеет элитной недвижимостью в Лондоне. Кроме того, люди из окружения президента могут быть причастны к переводам 40 млн долларов от структур, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским.

В связи с публикацией расследования депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко призвал вынести «досье Пандоры» на рассмотрение СНБО и ввести санкции против Зеленского.