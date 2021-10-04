Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отверг обвинения главы «Слуги народа» Александра Корниенко в том, что не голосовал за санкции СНБО против граждан Украины, и напомнил, что уже объяснял свою позицию. Об этом он сказал 4 октября на брифинге, трансляцию которого вел телеканал «Рада»

Зеленский: Спикер Рады Разумков больше не «Слуга народа» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Глава фракции СН заявил, что во время «войны с российской пропагандой» такая позиция Разумкова, в том числе отказ голосовать за введение против них санкций СНБО, вызывает обеспокоенность.

«С этой трибуны, а не из Telegram-каналов, я вышел и сказал, что считаю, что к гражданам Украины закон про санкции не применяется. Если они даже террористы, то нужно, чтобы суд их признал террористами, и им тогда не место в государственных органах», — напомнил Разумков.

Ранее на согласительном совете Рады Разумков обвинил комитет по нацбезопасности в том, что в аппарат парламента подали уже исправленный законопроект, вместо того чтобы подавать правки на голосование. Главы комитетов Рады от «Слуги народа», которые участвовали в совете, в знак протеста покинули заседание.