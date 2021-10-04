Корниенко стал критиковать Разумкова за то, что освещать работу согласительного совета Рады он допустил представителей подсанкционных СМИ.
Глава фракции СН заявил, что во время «войны с российской пропагандой» такая позиция Разумкова, в том числе отказ голосовать за введение против них санкций СНБО, вызывает обеспокоенность.
«С этой трибуны, а не из Telegram-каналов, я вышел и сказал, что считаю, что к гражданам Украины закон про санкции не применяется. Если они даже террористы, то нужно, чтобы суд их признал террористами, и им тогда не место в государственных органах», — напомнил Разумков.
Ранее на согласительном совете Рады Разумков обвинил комитет по нацбезопасности в том, что в аппарат парламента подали уже исправленный законопроект, вместо того чтобы подавать правки на голосование. Главы комитетов Рады от «Слуги народа», которые участвовали в совете, в знак протеста покинули заседание.