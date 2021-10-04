«СНБО должен ввести санкции против Владимира Зеленского. Обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно информации из расследования "Офшор 95" и введения санкций против Владимира Зеленского», — написал Гончаренко.
Он также обратился к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, премьер-министру Денису Шмыгалю и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Гончаренко попросил их проверить информацию из «досье Пандоры» о возможных офшорных схемах президента и его окружения.
Как сообщило «Следствие. Инфо», Зеленский и его приближенные зарегистрировали офшорную компанию, которая владеет элитной недвижимостью в Лондоне. Кроме того, люди из окружения президента могут быть причастны к переводам 40 млн долларов от структур, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским.
В рамках масштабного расследования международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» были опубликованы данные об офшорных сделках более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников их разных стран.