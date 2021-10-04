Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием проверить данные «досье Пандоры» и вынести их на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом он 4 октября написал в своем Telegram-канале

«СНБО должен ввести санкции против Владимира Зеленского. Обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно информации из расследования "Офшор 95" и введения санкций против Владимира Зеленского», — написал Гончаренко.

«Офшор 95». Что ждет Зеленского в связи с публикацией «Бумаг Пандоры» © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95 Ирине Венедиктовой, премьер-министру Денису Шмыгалю и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Гончаренко попросил их проверить информацию из «досье Пандоры» о возможных офшорных схемах президента и его окружения.

Как сообщило «Следствие. Инфо», Зеленский и его приближенные зарегистрировали офшорную компанию, которая владеет элитной недвижимостью в Лондоне. Кроме того, люди из окружения президента могут быть причастны к переводам 40 млн долларов от структур, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским.

В рамках масштабного расследования международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» были опубликованы данные об офшорных сделках более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников их разных стран.