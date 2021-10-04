Работала съемочная группа Осадчей в Трускавце Львовской области, где телевизионщики планировали снять сюжет о вечеринке депутатов партии «Слуга народа». По всей видимости, мероприятие затянулось, и команда ведущей не успела на поезд до Киева.
Выручили полицейские, подкинувшие журналистов до Львова на автозаке с мигалками. Там группа смогла наконец занять свои места в поезде.
«Если бы не ребята, то махали бы поезду вслед рукой», — поделилась ведущая историей со своими подписчиками.
Очень быстро кадры с полицейским автомобилем исчезли из сториз шоудивы. Как предположили подписчики, артистке могли доходчиво объяснить, что не стоит рассказывать, чем на самом деле занимаются служители порядка в рабочее время.
Катя Осадчая — украинская телеведущая, известная программами «Светские хроники» и «Светская жизнь». В настоящее время шоудива состоит во втором браке с украинским актером и телеведущим Юрием Горбуновым. У пары двое сыновей, младший появился на свет в августе 2021 года.