Украинская телеведущая Катя Осадчая похвасталась перед подписчиками, что добралась со съемок своей программы «Светская жизнь» в полицейском автозаке. Соответствующий пост она разместила 3 октября в сториз своего Instagram

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Выручили полицейские, подкинувшие журналистов до Львова на автозаке с мигалками. Там группа смогла наконец занять свои места в поезде.

«Если бы не ребята, то махали бы поезду вслед рукой», — поделилась ведущая историей со своими подписчиками.

Очень быстро кадры с полицейским автомобилем исчезли из сториз шоудивы. Как предположили подписчики, артистке могли доходчиво объяснить, что не стоит рассказывать, чем на самом деле занимаются служители порядка в рабочее время.

Катя Осадчая — украинская телеведущая, известная программами «Светские хроники» и «Светская жизнь». В настоящее время шоудива состоит во втором браке с украинским актером и телеведущим Юрием Горбуновым. У пары двое сыновей, младший появился на свет в августе 2021 года.