Не Ротару: СМИ выяснили первую фамилию певицы
Не Ротару: СМИ выяснили первую фамилию певицы
© РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк
Работала съемочная группа Осадчей в Трускавце Львовской области, где телевизионщики планировали снять сюжет о вечеринке депутатов партии «Слуга народа». По всей видимости, мероприятие затянулось, и команда ведущей не успела на поезд до Киева.

Выручили полицейские, подкинувшие журналистов до Львова на автозаке с мигалками. Там группа смогла наконец занять свои места в поезде.

«Если бы не ребята, то махали бы поезду вслед рукой», — поделилась ведущая историей со своими подписчиками.

Очень быстро кадры с полицейским автомобилем исчезли из сториз шоудивы. Как предположили подписчики, артистке могли доходчиво объяснить, что не стоит рассказывать, чем на самом деле занимаются служители порядка в рабочее время.

Хотела как лучше: телеведущая выдала, чем на самом деле занимаются украинские полицейские на работе
© Катя Осадчая/Инстаграм

Катя Осадчая — украинская телеведущая, известная программами «Светские хроники» и «Светская жизнь». В настоящее время шоудива состоит во втором браке с украинским актером и телеведущим Юрием Горбуновым. У пары двое сыновей, младший появился на свет в августе 2021 года.