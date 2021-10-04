Тбилисский городской суд арестовал владельца квартиры, где укрывался бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после возвращения в страну. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает агентство РИА Новости

Суд удовлетворил требование прокуратуры о предварительном заключении Элгуджи Цомая.

«Принято абсолютно политическое решение, подзащитный отправлен в предварительное заключение. Господин Элгуджа Цомая является беженцем из Абхазии, который всю жизнь трудился и своим трудом зарабатывал себе на хлеб», — сообщил адвокат Бека Басилая.

«Напряжённая ухмылка». Что западные СМИ написали о возвращении Саакашвили в Грузию © REUTERS,

Отмечается, что защита будет обжаловать решение, однако, по словам второго адвоката Саакашвили Давида Садзаглишвили, особой надежды не испытывает.

«Сторона защиты обжалует решение суда, хотя не ожидает оптимистичного решения, так как известно, что в апелляционном суде, где есть политические интересы, принимаются политические решения», — сказал он.

В пятницу, 1 октября, бывший президент Грузии объявил о своем возвращении в Грузию и в тот же день был задержан в Тбилиси. Саакашвили был заочно осужден и приговорен к трем и шести годам лишения свободы. В 2013 году он бежал из Грузии и пытался встроиться в украинскую политику.