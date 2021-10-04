Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко опроверг информацию о том, что вместе с олигархом Игорем Коломойским участвовал в попытке «захватить» контрольный пакет акций Одесской киностудии. Об этом 4 октября сообщило издание «Детектор медиа»

По словам Ткаченко, он является совладельцем предприятия с 2006 года, поэтому захватывать киностудию у него «не было нужды».

«Предварительные договоренности были достигнуты в 2016-м, а реализация соглашения с изменением долей была в 2017 году. В 2019 году я передал в управление все свои корпоративные права, как этого требует закон. В 2020 году я продал акции английской компании Александру Морозову», — сказал Ткаченко.

Он отметил, что «соглашение предусматривало сроки и условия расчета, поэтому при получении мной дохода — средства будут отражены в декларации в соответствии с требованиями законодательства».

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«То, что вы указываете как "получил в подарок", на самом деле является лишь видом сделки, к которой никакого отношения не имеет Коломойский. Обычная практика юристов, когда в иностранной компании без деятельности меняется акционер», — добавил он.

Министр отметил, что задекларировал этот доход и отразил его в налоговой декларации.

Ранее журналисты «Следствие.Инфо» опубликовали фильм, в котором рассказывается о бизнесе президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. В нем, в том числе, говорится о том, что менеджеры компании олигарха Игоря Коломойского причастны к захвату контрольного пакета акций Одесской киностудии.

В 2016 году Ткаченко во время пребывания на должности генерального продюсера телеканала «1+1» фактически получил четверть акций киностудии.