По словам Ткаченко, он является совладельцем предприятия с 2006 года, поэтому захватывать киностудию у него «не было нужды».
«Предварительные договоренности были достигнуты в 2016-м, а реализация соглашения с изменением долей была в 2017 году. В 2019 году я передал в управление все свои корпоративные права, как этого требует закон. В 2020 году я продал акции английской компании Александру Морозову», — сказал Ткаченко.
Он отметил, что «соглашение предусматривало сроки и условия расчета, поэтому при получении мной дохода — средства будут отражены в декларации в соответствии с требованиями законодательства».
Ткаченко также отметил, что это был не офшор, а легально созданная британская компания под юрисдикцией Великобритании с открытым реестром.
«То, что вы указываете как "получил в подарок", на самом деле является лишь видом сделки, к которой никакого отношения не имеет Коломойский. Обычная практика юристов, когда в иностранной компании без деятельности меняется акционер», — добавил он.
Министр отметил, что задекларировал этот доход и отразил его в налоговой декларации.
Ранее журналисты «Следствие.Инфо» опубликовали фильм, в котором рассказывается о бизнесе президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. В нем, в том числе, говорится о том, что менеджеры компании олигарха Игоря Коломойского причастны к захвату контрольного пакета акций Одесской киностудии.
В 2016 году Ткаченко во время пребывания на должности генерального продюсера телеканала «1+1» фактически получил четверть акций киностудии.