Исполнительный директор организации «Офис простых решений и результатов», созданной на Украине по инициативе Михаила Саакашвили, приехала в Грузию и приняла участие в акции в поддержку политика. Об этом 4 октября сообщило агентство Sputnik Грузия

Глава «Офиса» Мария Барабаш присоединилась к акции, которая проходит у руставской тюрьмы №12, где сейчас находится Саакашвили. Обвинения против экс-президента Грузии она считает политически мотивированными.

«Он собрал нас за три дня до того, как он поехал. Сказал, что ему надо поехать в Грузию и предупредил, что будет отсутствовать какое-то время. Мы прекрасно понимали, что есть огромный риск того, что его задержат, и он понимал это прекрасно и пошел на него осознанно», — сказала Барабаш.

Изображая жертву. Саакашвили вернулся в Грузию, чтобы наверняка попасть в тюрьму © REUTERS, via REUTERS

«Об этом вчера заявил и президент Зеленский, что он сделает все для возвращения гражданина Украины. Это возможно, и, надеюсь, что так и будет. Надеюсь, что к этому процессу присоединится и грузинская сторона, и президент Саакашвили будет освобожден», — добавила Барабаш.

По ее словам, через несколько дней у посольства Грузии на Украине продет большая акция в поддержку Саакашвили.

В пятницу, 1 октября, бывший президент Грузии объявил о своем возвращении в Грузию и в тот же день был задержан в Тбилиси. Ранее Саакашвили был заочно осужден и приговорен к трем и шести годам лишения свободы. В 2013 году он бежал из Грузии и пытался встроиться в украинскую политику.