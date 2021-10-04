На днях в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Лысенко состоялась премьера авангардной оперы «Вышиваный. Король Украины» со сценарием писателя Сергея Жадана. Новость об этом появилась на официальной странице проекта в Facebook

Вильгельму фон Габсбург-Лотарингскому, известному в народе как Василий Вышиваный.

«Фигура Вышиваного напоминает, сколь циклична история, насколько события 1918-1920 годов в чем-то созвучны событиям в Украине сегодня. Вот это балансирование между государственностью и безгосударственностью, попытка защитить себя, реализоваться. Очень важная вещь, за которой мне крайне интересно наблюдать, — это принятие украинской идентичности. Это процесс крайне сложный, но и необыкновенно трогательный», — прокомментировал работу Жадан.

Писатель отметил, что не стоит излишне героизировать его героя, но в то же время история Вышиваного — хорошая основа для мотивации молодого поколения к изучению национальной истории.

«Был ли он (Вышиваный — ред.) хорошим политиком? Вряд ли. Было ли его увлечение Украиной в какой-то степени экзотизированным? Возможно. Допускал ли он ошибки? О, наверняка. Но более трех десятилетий, до самой смерти, он не предавал свою мечту о становлении Украины», — заявил Жадан.

В проекте задействовали около 200 артистов, для представления изготовили оригинальную трехъярусную алюминиевую конструкцию весом в пять тонн, а само представление сопровождала анимированная бегущая строка с цитатами.

«Прозвище «Вышиваный» мне дали на Украине за то, что я носил вышитую украинскую сорочку», — гласила одна из них.

В общей сложности, проект обошелся в сумму, превышающую 17 миллионов гривен (примерно 46,7 миллионов), что является рекордом для украинской оперы.