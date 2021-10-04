Покушение на первого помощника президента Украины Сергей Шефира могло быть предупреждением перед публикацией данных из «досье Пандоры», в котором упоминалось об офшорных активах Зеленского и Шефира. Об этом 4 октября сказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в комментарии РИА Новости 4 октября

«Он не дурак». Шарий о том, чем конкретно занимался Шефир по указанию Зеленского и Коломойского © commons.wikimedia/Westmclaren Сергея Шефира, чтобы он помалкивал, а то «по другой двери начнут стрелять».

«Шефир обозначен как денежный кошелек Зеленского, и ему, может, было дано предупреждение помалкивать по этим офшорным вопросам. Не исключаю, что со стороны Зеленского… Шефиру было дано предупреждение: "если все это будет раскручиваться, помалкивай, иначе придется заставить тебя помолчать», — сказал Жарихин.

По мнению Жарихина, обнаружение тайных офшорных активов у Зеленского неудивительно, поскольку он типичный украинский предприниматель, предпочитающий в последнюю очередь обращать внимание на законодательство.

Таким образом, украинский президент, который продвигает закон об олигархах, сам относится к категории олигархов, которые «прячут деньги за границей», добавил он.

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В том числе упоминаются незадекларированные офшорные активы Владимира Зеленского.

По данным расследователей, он передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу Шефиру. Предполагается, что Зеленский использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, уходя от налогов.

22 сентября под Киевом обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Был ранен его водитель.