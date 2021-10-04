Украинские дизайнеры Светлана Бевза и Лилия Литковская, а также украинская модель Светлана Потомская (Потомски) создали совместный номер с российским журналом Elle, который получил название «Дружба народов». Соответствующий пост 3 октября был опубликован на официальной странице журнала в Instagram

«Еще одна обложка и съемка нового номера посвящена Украине. Октябрьский Elle уже в продаже», — гласит подпись к посту.

Назар Черный, стилист Александра Ветрова, декоратор Лиза Гамшеева.

Задачей проекта, по словам его участников, было не только создание оригинальных современных образов в контексте украинской моды и культуры, но и рассказ о стране в целом. Однако у украиноязычных пользователей публикация вызвала резкое негодование.

«От такой токсичной дружбы нужно убегать», «Лицемерные оккупанты, мы никогда не простим вам тысячи убитых и замученных украинцев», «Какая прекрасная дружба. Подумаешь, оккупировали Крым и Донбасс, это же нормально для "братских" народов», «Очень по-дружески убивать 7-й год наших людей и забирать наши территории. Вы нам не друзья, а страна убийц», «Россия — оккупант, никакой дружбы быть не может», «А может вы в жопу пойдете? А для начала вернете нам Крым и свалите из Донбасса?», — написали украинские читатели группы.

Другие пользователи заметили, что даже не ожидали, что на российский Elle подписано так много представителей Украины.