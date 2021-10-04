«"Газпром" никогда не отрицал такую возможность. "Газпром" — надежный поставщик газа, был, есть, остается и будет. Все вопрос переговоров и вопрос экономической целесообразности для компании», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия рассмотреть возможность проведения прямых переговоров о поставках газа на Украину.
С ноября 2015 года украинские власти перестали закупать газ из России напрямую, прибегая к реверсным схемам поставок из Европы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что прямые закупки газа у России не будут возобновлены.
По мнению сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, заключение прямого газового контракта с Россией помогло бы Украине обеспечить энергетическую безопасность и избежать скачков цен на газ, вызванных ростом цен на европейском рынке.