«Газпром» никогда не отрицал возможности прямых контрактов на поставку газа с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости 4 октября

«"Газпром" никогда не отрицал такую возможность. "Газпром" — надежный поставщик газа, был, есть, остается и будет. Все вопрос переговоров и вопрос экономической целесообразности для компании», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия рассмотреть возможность проведения прямых переговоров о поставках газа на Украину.

Всем труба? Пять угроз «Газпрома» Европе Денис Шмыгаль ранее заявлял, что прямые закупки газа у России не будут возобновлены.

По мнению сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, заключение прямого газового контракта с Россией помогло бы Украине обеспечить энергетическую безопасность и избежать скачков цен на газ, вызванных ростом цен на европейском рынке.