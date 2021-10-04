Президент России Владимир Путин никогда не был против встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако предпосылок для переговоров до конца года нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости 4 октября

«Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести. Но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь как раз никакого продвижения пока мы не отфиксировали», — сказал Песков.

Вспомнил Путина и нашёл новый объект для критики: как Зеленский съездил на Генассамблею ООН © REUTERS, Eduardo Munoz/Pool Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов ко встрече Зеленского и Путина, однако у украинской стороны складывается впечатление, что Москва избегает этой встречи.

При этом Киев не направлял в Москву официальное предложение о встрече.