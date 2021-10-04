Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, имеющий украинское гражданство, откажется от экстрадиции на Украину. Об этом сообщил его адвокат Гиоргий Чивашвили, передает Sputnik Грузия в понедельник, 4 октября

Изображая жертву. Саакашвили вернулся в Грузию, чтобы наверняка попасть в тюрьму © REUTERS, via REUTERS

«Он бодр. Продолжает голодовку и считает, что в такой форме выражает продолжение борьбы. Его позиция, что борьба должна продолжиться… Что касается вопроса экстрадиции, позиция Михаила Саакашвили по поводу этого вопроса заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину, и мы планируем политическую борьбу. Наверное, он откажется от экстрадиции», — рассказал Чивашвили.

Ранее вице-премьер Тея Цулукиани заявила, что Саакашвили не будет экстрадирован на Украину.

В пятницу, 1 октября, бывший президент Грузии объявил о своем возвращении в страну и в тот же день был задержан в Тбилиси. Саакашвили был заочно осужден и приговорен к трем и шести годам лишения свободы. В 2013 году он бежал из Грузии и пытался встроиться в украинскую политику.