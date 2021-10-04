В пятницу, 1 октября, в ПХГ было закачано 13,94 млн кубометров, 2 октября объемы закачки снизились до 0,61 млн кубометров. По состоянию на воскресенье 3 октября закачка не велась совсем.
Ранее стало известно, что поток газа через пункт «Берегово» на венгерско-украинской границе по данным на 22:00 мск составлял более 200 тысяч кубометров в час. Ранее прокачка газа полностью отсутствовала.
По словам гендиректора компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, информация о том, что «Газпром» возобновил транзит газа через Украину в Венгрию не соответствует действительности, а фиксирующиеся поток газа — это реэкспорт топлива, хранившегося в украинских ПХГ.