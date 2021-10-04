Украина приостановила закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ). Об этом свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз», опубликованные 4 октября

В пятницу, 1 октября, в ПХГ было закачано 13,94 млн кубометров, 2 октября объемы закачки снизились до 0,61 млн кубометров. По состоянию на воскресенье 3 октября закачка не велась совсем.

Дефекты «свободного рынка». Цены на газ подпрыгнули и ударили по Украине © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

По словам гендиректора компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, информация о том, что «Газпром» возобновил транзит газа через Украину в Венгрию не соответствует действительности, а фиксирующиеся поток газа — это реэкспорт топлива, хранившегося в украинских ПХГ.