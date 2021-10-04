Власти Грузии исключили возможность экстрадиции на Украину задержанного и заочно осужденного экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом на брифинге заявила вице-премьер Тея Цулукиани, передает РИА Новости 4 октября

В пятницу, 1 октября, бывший президент объявил о своем возвращении в Грузию и в тот же день был задержан в Тбилиси.

Изображая жертву. Саакашвили вернулся в Грузию, чтобы наверняка попасть в тюрьму © REUTERS, via REUTERS Джарджи Циклаури, вопрос экстрадиции экс-президента на Украину не рассматривается.

«Передача гражданина государству, которое этого требует, может произойти в том случае, если в той стране он проходит по уголовным делам… Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине для того, чтобы он отсидел на украинской территории присужденный ему в Грузии тюремный срок, то у нас нет никакого желания»,- заявила Цулукиани.

По ее словам, вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину является абсурдом.

Саакашвили был заочно осужден и приговорен к трем и шести годам лишения свободы. В 2013 году он бежал из Грузии и пытался встроиться в украинскую политику, даже некоторое время был губернатором Одесской области при президенте Петре Порошенко.