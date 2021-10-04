Представители партии «Слуга народа» 4 октября покинули заседание согласительного совета Верховной Рады под председательством спикера Дмитрия Разумкова. Поводом к этому стали действия председателя парламента и реплика Петра Порошенко об офшорах президента Владимира Зеленского. Трансляцию вел парламентский телеканал

Ранее правящая партия приняла решение инициировать отставку Разумкова с поста спикера Рады. Одним из поводов к этому стало несогласие главы парламента с законом об олигархах, который был принят с несколькими взаимоисключающими правками. На сегодняшнем согласительном совете Разумков обвинил комитет по нацбезопасности в том, что в аппарат Рады подали уже исправленный законопроект, тогда как исправления в него должны вноситься голосованием.

Эта реплика не понравилась главам комитетов от «Слуги народа», которые участвовали в совете, после чего они покинули заседание. По словам пресс-секретаря партии Юлии Палийчук, таким образом депутаты монобольшинства выразили недоверие работе Разумкова.

В кулуарах по этой ситуации высказался лидер партии власти Александр Корниенко. Его возмутило, что освещать работу согласительного совета Разумковым были допущены представители СМИ, против которых ранее были введены санкции.

«Офшор 95». Что ждет Зеленского в связи с публикацией «Бумаг Пандоры» © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95 Петра Порошенко, который напомнил на согласительном совете о расследовании журналистов, посвященного офшорным компаниям Зеленского и его связям с олигархом Игорем Коломойским.

По данным СМИ, голосование по отставке Разумкова может пройти в предстоящий четверг, 7 октября.