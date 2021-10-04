«Сейчас переговоры в "нормандском формате" ведутся исключительно на уровне советников лидеров. После визитов [Ангелы] Меркель в Москву и Киев состоялось два раунда консультаций, две видеоконференции. Тема газа на них не обсуждалась, но она непосредственно давит снаружи на участников переговоров. Украина считает, что "Северный поток 2" и военная безопасность Украины, ситуация на Востоке Украины — это непосредственно связанные вопросы, поэтому мы выступаем за увязку этих вопросов и их обсуждение», — сказал министр.
Сейчас, по словам Кулебы, в «нормандском формате» на уровне советников ведется работа над попыткой организовать саммит. Ангела Меркель хочет провести саммит и готова проводить его еще в статусе канцлера Германии.
«В Нью-Йорке, во время Генеральной Ассамблеи ООН мои немецкий и французский коллеги Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан хотели провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата. Я сразу дал согласие. Но Сергей Лавров, как всегда, не нашел времени и возможности. Поэтому ситуация неопределенная. Если бы мы проводили встречу министров, я бы обязательно воспользовался случаем встречи и поднял тему того, как газовый кризис влияет на ситуацию с безопасностью и в Украине, и в Европе в целом», — добавил Кулеба.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.