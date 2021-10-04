Киев выступает за обсуждение «Северного потока-2», военной безопасности Украины и ситуации в Донбассе в рамках «нормандского формата», так как считает эти вопросы непосредственно связанными. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном 4 октября

«Сейчас переговоры в "нормандском формате" ведутся исключительно на уровне советников лидеров. После визитов [Ангелы] Меркель в Москву и Киев состоялось два раунда консультаций, две видеоконференции. Тема газа на них не обсуждалась, но она непосредственно давит снаружи на участников переговоров. Украина считает, что "Северный поток 2" и военная безопасность Украины, ситуация на Востоке Украины — это непосредственно связанные вопросы, поэтому мы выступаем за увязку этих вопросов и их обсуждение», — сказал министр.

Зеленский и лидеры «нормандской четвёрки»: о чём говорить? © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«В Нью-Йорке, во время Генеральной Ассамблеи ООН мои немецкий и французский коллеги Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан хотели провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата. Я сразу дал согласие. Но Сергей Лавров, как всегда, не нашел времени и возможности. Поэтому ситуация неопределенная. Если бы мы проводили встречу министров, я бы обязательно воспользовался случаем встречи и поднял тему того, как газовый кризис влияет на ситуацию с безопасностью и в Украине, и в Европе в целом», — добавил Кулеба.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.